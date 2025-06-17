  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ. Аршавин, Глушаков, Сычев и Гранат – в списке участников
21

Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ. Аршавин, Глушаков, Сычев и Гранат – в списке участников

Валерий Карпин возглавит сборную РФС в матче против Росконгресса на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

В составе сборной РФС выступят Денис Глушаков, Владимир Гранат, Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев.

За Росконгресс сыграют председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев.

Главным тренером команды Росконгресса (фонд «Росконгресс» занимается организацией ПМЭФ – Спортс’‘) будет Александр Мостовой.

Мостовой о тренерстве: «Спрашивают, готов ли я войти в чей-то штаб, а почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?30378 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАлександр Мостовой
Политика
logoВалерий Карпин
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Гранат
logoДмитрий Сычев
logoРФС
Александр Бельский
ТАСС
logoДенис Глушаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о «Пари НН»: «Мне без разницы, кто останется в РПЛ. Я всю жизнь придерживался спортивного принципа. Если ты вылетел – то вылетел. У нас бывает наоборот»
11вчера, 19:30
Ротенберг выступит на сессии ПМЭФ «Будущее спортивных федераций: Зачем нужны частные управляющие партнеры» с Дегтяревым и Ксенией Шойгу, Карпин – на «Спорт и ТВ: вместе к успеху»
589 июня, 17:30
Генсек РФС Митрофанов примет участие в круглом столе по возвращению пива на стадионы 9 июня
291 июня, 10:32
Главные новости
Семин о Мостовом в роли тренера: «Саша мог бы пойти в детскую школу. Он же блестяще играл, у него здорово пошло бы»
35 секунд назад
Жена Карпина об отдыхе на море: «Кроме Турции, ничего не рассматриваем. На Мальдивах нашей сумасшедшей семейке скучно – просто сидишь на лежаке и в карты рубишься. Хочется движухи»
513 минут назад
Ральф Рангник: «Дети не рождаются полными, ленивыми или зависимыми от телефонов – это допускает общество. Нужно противостоять этому, ввести ежедневный урок физкультуры»
413 минут назад
ФИФА не покажет антирасистские слоганы на КЧМ, хотя готовила материалы несколько месяцев. Это связано с тенденцией отказа от политики инклюзивности в США, возможно (The Athletic)
2224 минуты назад
Роналду передал Трампу футболку сборной Португалии с надписью «Президенту, выступающему за мир». Ее вручил главе США председатель Европейского совета Кошта
1730 минут назадФото
Жена Карпина о машинах: «Мы оба не фанаты авто – рассматривали Range Rover, BMW, но KIA выиграла. Такой же функционал, но в два раза дешевле. Зачем переплачивать?»
3349 минут назад
Экс-игрок «Краснодара» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»
453 минуты назад
О переходе Виртца в «Ливерпуль» объявят в пятницу. Игрок прошел медосмотр (Флориан Плеттенберг)
953 минуты назад
Переговоры Даку с «Зенитом» в финальной стадии, сообщили в агентстве форварда «Рубина». Стороны обсуждают финансовые условия
19сегодня, 08:40
Отец Неймара об игре сына: «Чистое развлечение, люди платят, чтобы увидеть его, – как платили, чтобы смотреть на Роналду и Месси. Как фанату футбола, мне будет грустно, когда он закончит»
15сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Аякс» вернулся к кандидатуре Сперцяна. Клуб может попытаться подписать игрока летом («Спорт-Экспресс»)
1 минуту назад
Мареска о 22 000 зрителей на игре с «Лос-Анджелесом»: «Атмосфера была странной, стадион был полупустым. «Челси» должен адаптироваться к любой обстановке»
112 минут назад
«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса у «Боливара». Защитник подписал трехлетний контракт
3сегодня, 08:42Фото
«Монтеррей» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 08:37
«Флуминенсе» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 08:28
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания сыграет с Италией, Грузия – с Португалией во вторник, Англия примет Германию, Нидерланды встретятся с Украиной в среду
сегодня, 08:04
Тюкавин о переходе Осипенко в «Динамо»: «Поздравляю Макса с тем, что сделал правильный выбор. Будет приносить пользу, надеюсь»
7сегодня, 07:50
Осипенко – болельщикам «Ростова» после перехода в «Динамо»: «Ухожу, но не прощаюсь. Буду следить за успехами команды и еще увижу вас на трибунах, надеюсь»
5сегодня, 07:40
Мостовой о Сергееве: «Он поможет «Динамо», любой команде нужен нападающий. Пока Тюкавин не восстановится, Иван будет номером один»
8сегодня, 07:30
Зиньковский покинет «Спартак» этим летом. На него претендует ряд клубов («Матч ТВ»)
10сегодня, 06:55