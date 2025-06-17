Мостовой и Карпин возглавят сборные Росконгресса и РФС в матче на ПМЭФ. Аршавин, Глушаков, Сычев и Гранат – в списке участников
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
В составе сборной РФС выступят Денис Глушаков, Владимир Гранат, Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев.
За Росконгресс сыграют председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Иванов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев.
Главным тренером команды Росконгресса (фонд «Росконгресс» занимается организацией ПМЭФ – Спортс’‘) будет Александр Мостовой.
Мостовой о тренерстве: «Спрашивают, готов ли я войти в чей-то штаб, а почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Понимают, что не должны мне рассказывать, как в футбол играть»