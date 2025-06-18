Владелец «Флориды» Виола о возможности выиграть 3-й Кубок Стэнли подряд: «Это стандарт совершенства. Нет другого пути, кроме как стремиться к чемпионству»

Владелец «Флориды» сказал, что клуб поборется за Кубок Стэнли в следующем сезоне.

«Пантерс» выиграли Кубок Стэнли во втором сезоне подряд, вновь победив «Эдмонтон» в финале (4-2, 5:1 в шестом матче).

В эпоху потолка зарплат (с сезона-2005/06) ни одной команде не удалось выиграть Кубок Стэнли трижды подряд. В общей сложности по 3 раза его выиграли только «Чикаго » (2010, 2013, 2015) и «Питтсбург » (2009, 2016, 2017).

«Это стандарт совершенства. Нет другого пути, кроме как стремиться к чемпионству и побеждать. Нет другого пути. Все в команде это знают, и все объединены этой идеей», – сказал Винсент Виола.

«Флорида» – 3-й клуб НХЛ, выигравший Кубок Стэнли 2 раза подряд в эпоху потолка зарплат. В сезонах с 82-матчевой регуляркой – 2-й за этот период