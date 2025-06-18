Драйзайтль о 2-4 в финале: «Флорида» была лучше и глубже – их третье звено нанесло «Эдмонтону» большой урон. Мы не выиграли, попробуем снова в следующем году»

Леон Драйзайтль прокомментировал поражение «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли.

«Ойлерс» уступили «Флориде» со счетом 2-4 в серии (1:5 в шестой игре). Канадцы второй год подряд проиграли «Пантерс » в решающем противостоянии.

«Мы сражались, но уезжаем отсюда не победителями. Они просто были лучше и глубже.

Сколько голов забило их третье звено (восемь)? И это даже не их топ-6. Их третья тройка нанесла нам большой урон.

Мы не выиграли. Никому нет дела [до причин]. Так что попробуем снова в следующем году», – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .

У Макдэвида и Драйзайтля по «минус 4» и 2 броска на двоих в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Они стали лучшими бомбардирами плей-офф – у обоих по 33 очка в 22 играх