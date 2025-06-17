Шнякин о словах Карпина, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения: «###, что? Впервые слышу такую фигню»

Дмитрий Шнякин ответил Валерию Карпина на обвинения в адрес «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России и московского «Динамо» заявил , что телеканал запустил кампанию против совмещения им двух должностей.

«###, что?

Может, я в отпуске на даче, в лесу, у водохранилища, с дочками своими засиделся. Без хорошего инета. Но такую фигню слышу впервые: «Матч ТВ централизованно критикует совмещение Карпина».

Как комментатор «Матч ТВ», ответственно заявляю: не вижу никаких проблем в совмещении Карпина . Более того, мне не кажется, что будут какие-то грандиозные трудности, если сборная вернется в официальные турниры, а Георгич застрянет в вандаммовском шпагате между двух стульев:

1) Карпин умеет жить работой, кайфует от этого, он биоробот, к тому же высвободится энергия без ростовских логистических страданий;

2) за годы работы со сборной он изучил воооообще всех россиян, которые бегут и не спотыкаются. Хотя с теми, кто спотыкается, тоже поработал;

3) все, что связано с ван Даммом – исторически матчтвшное;

4) ок-ок, все равно «Динамо » не даст совмещать. Но повторюсь: лично я не был бы против», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин .

Карпин уверен, что на «Матч ТВ» запустили кампанию против его совмещения: «Я не предполагаю, а знаю, все понятно, по-моему. Это будет на их совести, как обычно»