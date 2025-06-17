Медведев подтвердил, что Даку не перейдет в «Зенит»: «Не удалось договориться с игроком и его представителем»

Мирлинд Даку не перейдет в «Зенит».

Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев .

Ранее появилась информация , что трансфер албанского нападающего из «Рубина » в «Зенит» не состоится, поскольку сторонам не удалось договориться о финансовых условиях контракта.

«Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит», – сказал Медведев.

Сообщалось, что «Зенит » предложил Даку зарплату более 3,5 млн евро в год . «Рубин» мог получить за трансфер до 10 млн евро с учетом бонусов.