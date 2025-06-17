Медведев подтвердил, что Даку не перейдет в «Зенит»: «Не удалось договориться с игроком и его представителем»
Мирлинд Даку не перейдет в «Зенит».
Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
Ранее появилась информация, что трансфер албанского нападающего из «Рубина» в «Зенит» не состоится, поскольку сторонам не удалось договориться о финансовых условиях контракта.
«Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит», – сказал Медведев.
Сообщалось, что «Зенит» предложил Даку зарплату более 3,5 млн евро в год. «Рубин» мог получить за трансфер до 10 млн евро с учетом бонусов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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