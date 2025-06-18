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  • Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о Бобровском: «В его игре ничего не меняется – неважно, пропустил он 6 шайб или сделал шатаут. Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться»
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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о Бобровском: «В его игре ничего не меняется – неважно, пропустил он 6 шайб или сделал шатаут. Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться»

Стюарт Скиннер хотел бы поучиться у Сергея Бобровского.

26-летний вратарь «Эдмонтона» дважды уступил россиянину из «Флориды» во вратарской дуэли в финалах Кубка Стэнли. 

«У меня третий [полноценный] сезон в НХЛ. Ему 36, он играет в лиге уже 14 лет. И это заметно, потому что в его игре ничего не меняется.

Неважно, пропустил он шесть шайб или сделал шатаут. Для него нет никакой разницы. Он просто делает свое дело. 

Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться этому. Я надеюсь, что мой путь будет именно таким, но все будет зависеть от меня и моего упорного труда», – сказал Скиннер

«Худший контракт в истории НХЛ?» Еще недавно Бобровского жестко критиковали

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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