Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о Бобровском: «В его игре ничего не меняется – неважно, пропустил он 6 шайб или сделал шатаут. Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться»
Стюарт Скиннер хотел бы поучиться у Сергея Бобровского.
26-летний вратарь «Эдмонтона» дважды уступил россиянину из «Флориды» во вратарской дуэли в финалах Кубка Стэнли.
«У меня третий [полноценный] сезон в НХЛ. Ему 36, он играет в лиге уже 14 лет. И это заметно, потому что в его игре ничего не меняется.
Неважно, пропустил он шесть шайб или сделал шатаут. Для него нет никакой разницы. Он просто делает свое дело.
Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться этому. Я надеюсь, что мой путь будет именно таким, но все будет зависеть от меня и моего упорного труда», – сказал Скиннер.
«Худший контракт в истории НХЛ?» Еще недавно Бобровского жестко критиковали
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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