Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о Бобровском: «В его игре ничего не меняется – неважно, пропустил он 6 шайб или сделал шатаут. Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться»

Стюарт Скиннер хотел бы поучиться у Сергея Бобровского.

26-летний вратарь «Эдмонтона » дважды уступил россиянину из «Флориды» во вратарской дуэли в финалах Кубка Стэнли.

«У меня третий [полноценный] сезон в НХЛ. Ему 36, он играет в лиге уже 14 лет. И это заметно, потому что в его игре ничего не меняется.

Неважно, пропустил он шесть шайб или сделал шатаут. Для него нет никакой разницы. Он просто делает свое дело.

Я бы с удовольствием пообщался с ним, чтобы поучиться этому. Я надеюсь, что мой путь будет именно таким, но все будет зависеть от меня и моего упорного труда», – сказал Скиннер .

«Худший контракт в истории НХЛ?» Еще недавно Бобровского жестко критиковали