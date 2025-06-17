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Депутат Хамитов предложил ввести в школах систему спортивного наставничества: «Это оказывает колоссальное влияние на мотивацию и воспитание»

Депутат Хамитов предложил ввести в школах систему спортивного наставничества.

«Школьникам нужны живые примеры. Когда с ними работают не только педагоги, но и действующие или бывшие спортсмены — настоящие чемпионы с реальными достижениями, это оказывает колоссальное влияние на мотивацию и воспитание.

Для ребят спорт становится не просто физической нагрузкой, а путем к самореализации, укреплению здоровья и достижению целей.

Я искренне верю, что у этой идеи большое будущее. Она заслуживает всесторонней поддержки, и мы будем работать над тем, чтобы она стала частью федеральной стратегии по работе с молодежью», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Амир Хамитов
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