ИИХФ удалила публикацию с постером о победе «Флориды» без россиян
ИИХФ удалила пост в социальной сети Х, где не было россиян.
Удалена публикация с постером, посвященном победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея были размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.
Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт ИИХФ в X
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