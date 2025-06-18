ИИХФ удалила публикацию с постером о победе «Флориды» без россиян

ИИХФ удалила пост в социальной сети Х, где не было россиян.

Удалена публикация с постером, посвященном победе «Флориды » в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея были размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.