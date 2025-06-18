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🏆🏆 «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во 2-м сезоне подряд, вновь победив «Эдмонтон» в финале

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли во 2-м сезоне подряд.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-2, 5:1 в шестом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Южане стали чемпионами во втором сезоне подряд, вновь обыграв «Ойлерс» в финале.

В прошлом году «Флорида» впервые стала обладателем Кубка Стэнли, одолев «нефтяников» в решающей серии (4-3). 

Отметим, что «Пантерс» выступают в НХЛ с 1993 года.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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