🏆🏆 «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во 2-м сезоне подряд, вновь победив «Эдмонтон» в финале
«Флорида» выиграла Кубок Стэнли во 2-м сезоне подряд.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-2, 5:1 в шестом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
Южане стали чемпионами во втором сезоне подряд, вновь обыграв «Ойлерс» в финале.
В прошлом году «Флорида» впервые стала обладателем Кубка Стэнли, одолев «нефтяников» в решающей серии (4-3).
Отметим, что «Пантерс» выступают в НХЛ с 1993 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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