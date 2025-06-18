«Лучший ###### день в моей жизни». Сет Джонс о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Сет Джонс назвал победу «Флориды» в Кубке Стэнли лучшим днем в жизни.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон » в шестом матче финальной серии (5:1, 4-2) и завоевали трофей.

Джонс перешел во «Флориду » из «Чикаго» по ходу сезона. В плей-офф он сыграл 23 матча и набрал 9 (4+5) очков при полезности «плюс 12».

«Это был долгий год. Организация и ребята здесь невероятные. Тренерский штаб и [генеральный менеджер] Билл Зито поверили в меня, дали шанс.

Так что это лучший ###### день в моей жизни», – сказал защитник «Флориды» Сет Джонс .

Экблад о «Флориде»: «Особая команда и организация – в НХЛ нет никого лучше. Мы созданы, чтобы быть на вершине, и не собираемся останавливаться»