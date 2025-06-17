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«Гавр» объявил об уходе Кузяева: «Спасибо за постоянную самоотдачу»

Далер Кузяев больше не будет играть за «Гавр».

Французский клуб объявил об уходе полузащитника, отметив в своем заявлении, что россиянину был присущ «высокий профессионализм».

«Спасибо, Далер, за постоянную самоотдачу, удачи в дальнейшей карьере», – сказано в публикации на сайте команды.

Кузяев провел в «Гавре» два сезона и отметился 4 голами в 46 играх. Подробно со статистикой 32-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Кузяев покинет «Гавр» летом – клуб не продлит контракт. 32-летний хавбек общался с «Зенитом», но хочет остаться в Европе (Sport24)

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Гавра»
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