Генич о словах Карпина, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения: «Вот это новости. Впервые слышу, может, мимо меня как-то прошло?»

Константин Генич отреагировал на слова Валерия Карпина о «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Динамо » и сборной России заявил , что «Матч ТВ » запустил кампанию против его совмещения.

«Ого! Вот это новости!;))) Как сотрудник «Матч ТВ» ответственно заявляю: впервые слышу, что на канале запустили какую-то акцию против совмещения постов Карпина 🤷‍♂️

Может, мимо меня как-то прошло, а?» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Шнякин о словах Карпина, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения: «###, что? Впервые слышу такую фигню»