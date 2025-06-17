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Генич о словах Карпина, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения: «Вот это новости. Впервые слышу, может, мимо меня как-то прошло?»

Константин Генич отреагировал на слова Валерия Карпина о «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Динамо» и сборной России заявил, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения. 

«Ого! Вот это новости!;))) Как сотрудник «Матч ТВ» ответственно заявляю: впервые слышу, что на канале запустили какую-то акцию против совмещения постов Карпина 🤷‍♂️

Может, мимо меня как-то прошло, а?» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале. 

Шнякин о словах Карпина, что «Матч ТВ» запустил кампанию против его совмещения: «###, что? Впервые слышу такую фигню»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?31447 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
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