«Возможно, Малкин в Магнитогорске получил бы новое дыхание в карьере. Его очень любят. Он большая звезда». Величкин о форварде

Геннадий Величкин высказался насчет возможного возвращения Евгения Малкина в КХЛ.

Во вторник The Athletic сообщил, что «Питтсбург» не будет продлевать истекающий в 2026 году контракт с 38‑летним Малкиным.

Малкин – воспитанник магнитогорского хоккея. Последний раз он выступал за «Металлург» в сезоне-2012/13 во время локаута.

– Может ли Малкин вернуться в 2026 году в «Металлург»? Или он завершит карьеру?

– Я не знаю, сказать за Женю трудно. Вполне возможно, что дома он получил бы новое дыхание в карьере. Хотя при нынешних молодых ребятах и этой скоростной игре, где все быстро бегают и толкаются – может быть, для Жени это было бы немножко проблемно.

Но Малкин – большая звезда. А звезда всегда горит. И его очень любят в Магнитогорске, – сказал бывший вице‑президент магнитогорского «Металлурга».