Роналду передал Трампу футболку сборной Португалии с надписью «Президенту, выступающему за мир». Ее вручил главе США председатель Европейского совета Кошта
Дональд Трамп получил подписанную Криштиану Роналду футболку.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта передал президенту США футболку сборной Португалии с фамилией капитана и его подписью.
Роналду оставил на футболке следующие слова: «Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир».
Фото: x.com/eucopresident
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Антониу Кошты в X
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