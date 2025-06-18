Дементьев о роли Куликова в чемпионстве «Флориды»: «Он был полезен, его вклад неоценим. Да, было два автогола, но это бывает»
Алексей Дементьев оценил роль Дмитрия Куликова в победе «Флориды» в Кубке Стэнли.
– Оцените роль Куликова в этом чемпионстве?
– Куликов делал то, что нужно. Да, было два автогола, но это бывает. Он там не первый сезон, устраивает тренерский штаб и менеджеров. Он был полезен, его вклад неоценим, – сказал агент.
Напомним, Куликов стал лучшим бомбардиром прошедшего плей-офф НХЛ среди защитников из России. В 23 матчах хоккеист набрал 5 (2+3) очков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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