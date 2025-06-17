«Реал» отказался от Дьокереша из-за высокой стоимости и статуса игрока старта. Клуб ищет форварда профиля Хоселу, готового быть запасным (The Athletic)
«Реал» отказался от Виктора Дьокереша.
По информации The Athletic, мадридский клуб ищет нападающего с игровым профилем, схожим с Хоселу, который покинул клуб прошлым летом. Хаби Алонсо попросил «Реал» подписать игрока, способного действовать в штрафной площади и согласного на второстепенную роль в команде.
Сообщается, что Дьокереш был в числе предложенных «Реалу» форвардов, но клуб отказался от нападающего «Спортинга» из-за его высокой трансферной стоимости. Кроме того, мадридцы считают шведа игроком стартового состава.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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