Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Форвард пришел на пресс-конференцию Карпина и подписал соглашение

Ярослав Гладышев продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение форварда с бело-голубыми рассчитано до 2030 года.

Гладышев пришел на первую пресс-конференцию Валерия Карпина в качестве главного тренера «Динамо » и подписал соглашение, которое ему вручил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.

Позже «Динамо» официально подтвердило продление контракта.

Фото: телеграм-канал «Динамо»