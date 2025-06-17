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Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Форвард пришел на пресс-конференцию Карпина и подписал соглашение

Ярослав Гладышев продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение форварда с бело-голубыми рассчитано до 2030 года. 

Гладышев пришел на первую пресс-конференцию Валерия Карпина в качестве главного тренера «Динамо» и подписал соглашение, которое ему вручил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. 

Позже «Динамо» официально подтвердило продление контракта.

Фото: телеграм-канал «Динамо»

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Чего добьется Карпин в «Динамо»?31081 голос
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoЯрослав Гладышев
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
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