Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030-го. Форвард пришел на пресс-конференцию Карпина и подписал соглашение
Ярослав Гладышев продлил контракт с «Динамо».
Новое соглашение форварда с бело-голубыми рассчитано до 2030 года.
Гладышев пришел на первую пресс-конференцию Валерия Карпина в качестве главного тренера «Динамо» и подписал соглашение, которое ему вручил генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров.
Позже «Динамо» официально подтвердило продление контракта.
Фото: телеграм-канал «Динамо»
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Чего добьется Карпин в «Динамо»?31081 голос
Сделает чемпионом
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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