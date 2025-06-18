Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Форвард «Флориды» забросил 15 шайб в 23 играх в розыгрыше плей-офф НХЛ

Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

«Флорида » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-2, 5:1 в шестом матче).

Форвард «Пантерс» Сэм Беннетт был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2025 по итогам голосования журналистов.

28-летний канадец провел 23 матча в розыгрыше плей-офф и набрал 22 (15+7) очка при полезности «+6». Он стал лучшим снайпером турнира.

Отметим, что Беннетт – четвертый действующий игрок с 15+ шайбами за один розыгрыш Кубка Стэнли.

До него в список вошли Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 шайб в 24 играх), Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 15 в 24) и Зак Хайман (2024, «Эдмонтон», 16 в 25).