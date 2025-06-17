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Светлана Журова: «Это нормально, что МОК никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что спортсменов не отстраняют»

Светлана Журова считает, что конфликт Израиля и Ирана не должен влиять на спорт.

«Я считаю, что это нормально, что МОК (Международный олимпийский комитет) никак не реагирует на ирано-израильский конфликт. Правильно, что не предъявляют претензии к спортсменам этих стран и не отстраняют их. Не надо призывать наказать их тоже.

Вот с нами, с российскими спортсменами поступили ненормально. Просто нас не должны были наказывать. Но, по мнению МОК, это разные ситуации, и нас почему-то наказали. МОК пошел на поводу у Украины, вот в этом их ошибка. Теперь у этой организации нет обратной дороги. А в случае с Палестиной, Израилем, Ираном МОК не пошел на поводу этих стран и не стал никого выгораживать.

Украинское лобби на Западе очень сильно. К тому же я бы сказала, что израильтяне более человечные, они не собираются мешать политику со спортом и отрываться на спортсменах стран, с которыми у них конфликт. Израильтянам и так тяжело многие годы. А в случае с нами МОК, к большому сожалению, посчитал, что Россия – великая держава, поэтому нужно унизить ее через спорт», – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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