Геннадий Величкин осудил ИИХФ за решение не поздравлять россиян с Кубком Стэнли.

Международная федерация хоккея опубликовала постер, посвященный победе «Флориды » в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

– Как вы отреагировали на то, что ИИХФ проигнорировала российских хоккеистов, не поздравив их с победой в Кубке Стэнли?

– Это уже не новость, что они так себя ведут. С другой стороны, это показывает, что они просто дебилы. Ну, а как еще их назвать? Из них брызжет злоба, и зависть застилает глаза. Нам надо только смеяться над такими поступками, улыбаясь им в лицо.

Поздравить российских хоккеистов с Кубком Стэнли не можете нормально. Идиоты конченые, – сказал бывший вице‑президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин .

ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды». На нем размещены фото игроков «Пантерс» в форме своих сборных