Марнер выберет новый клуб к середине июля. Форвард «Торонто» хочет посетить город проживания перед тем, как принять решение (Даррен Дрегер)
Митч Марнер выберет новый клуб к середине июля.
Напомним, действующее соглашение 28-летнего канадца с «Торонто» со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.
По данным инсайдера TSN Даррена Дрегера, форвард планирует рассмотреть предложения и посетить предполагаемые города проживания перед тем, как принять решение. Отмечается, что тогда он подпишет контракт ближе к середине июля.
В текущем сезоне Марнер набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в регулярном чемпионате и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.
Его средняя годовая зарплата по новому соглашению может превысить 14 млн долларов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
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