«Локомотив» продаст «Ростову» Сулейманова за 400 тысяч евро. Клубы договорились об аренде, но изменили решение («Чемпионат»)

«Локомотив» продаст «Ростову» Тимура Сулейманова.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, москвичи получат за 25-летнего нападающего 400 тысяч евро с учетом бонусов.

Отмечается, что изначально стороны договорились об аренде игрока, но потом решили провести полноценный трансфер.

В прошедшем сезоне Сулейманов провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Его действующее соглашение с «Локомотивом » рассчитано до 2027 года.

Сулейманов о своей роли в «Локомотиве»: «Как мне заряжаться на матч, когда играю по 10 минут? С Галактионовым друг другу в лицо улыбаемся – в чем проблема, не знаю. Я для себя решение принял»