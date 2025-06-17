Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке
В Нью-Йорке прошел премьерный показ картины «Формула-1» с участием знаменитостей.
Главную роль в фильме сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари».
Мероприятие посетили пилоты «Ф-1», боссы команд, руководитель чемпионата Стефано Доменикали, актеры и другие звезды.
На Таймс-сквер были выставлены болиды.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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