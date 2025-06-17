Гонщики посетили премьеру фильма «Формула-1» в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошел премьерный показ картины «Формула-1» с участием знаменитостей.

Главную роль в фильме сыграл Брэд Питт, сопродюсером выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон , выступающий за «Феррари ».

Мероприятие посетили пилоты «Ф-1», боссы команд, руководитель чемпионата Стефано Доменикали , актеры и другие звезды.

На Таймс-сквер были выставлены болиды.

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Фото: сайт «Формулы-1» ; соцсети «Формулы-1»