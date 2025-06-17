Губерниев о Никитине в ЦСКА: «Золотой телец творит чудеса – понимаю, не осуждаю. Усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато – деньги обладают таким ресурсом»

Дмитрий Губерниев оценил назначение Игоря Никитина в ЦСКА.

Московский клуб ранее объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.

«Золотой телец творит чудеса. Игорь Никитин сказал мне в интервью в программе «Громко», что он устал, хочет отдохнуть и побыть рядом с семьей.

Но его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом.

Иногда чувствуешь усталость, а потом тебе звонят, предлагают высокооплачиваемую работу, и у тебя сразу вырастают крылья. Поэтому здесь я Никитина не осуждаю, а наоборот, понимаю.

Золотой телец выступил в роли своеобразного лекаря и снял усталость с Игоря Валерьевича аж на пять лет вперед.

Как Андрей Александрович Миронов говорил в известном фильме Ильдара Александровича Рязанова: «Деньги, товарищи, еще никто не отменял».

Теперь посмотрим, как Игорь Никитин сработается с легендарным хоккейным менеджером всея Руси Игорем Есмантовичем, насколько эта связка будет работоспособной», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .