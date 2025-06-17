Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Мы не очень-то хоккейная держава. Спортивные начальники кормили обещаниями. Бесят посулы и ожидания какого-то чуда. Нас некому защищать»
Вячеслав Фетисов усомнился в статусе России как хоккейной державы.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо.
«Это неприятная новость, хотя и ожидаемая. Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор. Спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями.
Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава.
Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей. Нас уже некому защищать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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