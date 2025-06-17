«Если родина горит, а в сердце нет пламени, тогда я лучше умру, чем предам свой народ». Даеи на фоне атак Израиля выложил фото неба, напоминающего очертания Ирана
Али Даеи выложил пост по поводу атак на Иран.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам, включая ядерные, в Иране. Атаки со стороны обеих стран продолжаются до сих пор.
«Если родина горит, а в сердце нет пламени, тогда я лучше умру, чем предам свой народ.
Пусть наша родина живет вечно», – написал бывший футболист сборной Ирана.
К публикации Даеи добавил фото неба, которое напоминает очертания Ирана.
Изображение: instagram.com/p/DK-XCvoIdD5/
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Али Даеи
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