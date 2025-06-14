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Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»

В США стартует клубный чемпионат мира.

В матче открытия «Интер Майами» Лионеля Месси встретится с египетским «Аль-Ахли».

В воскресенье «Бавария» сыграет с «Окленд Сити», а «ПСЖ» – с «Атлетико». В понедельник пройдет игра «Челси» и «Лос-Анджелеса».

В среду встретятся «Интер» и «Монтеррей», «Манчестер Сити» и «Видад», а также «Реал» с «Аль-Хилалем».

В ночь со среды на четверг «Ювентус» будет играть с «Аль-Айном».

Клубный чемпионат мира

Групповой этап

1-й тур

Клубный чемпионат мира. 1 тур
15 июня 00:00, Хард Рок Стэдиум
Аль-Ахли
Не начался
Интер Майами
Клубный чемпионат мира. 1 тур
15 июня 16:00, TQL Stadium
Бавария
Не начался
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира. 1 тур
15 июня 19:00, Роуз Боул
ПСЖ
Не начался
Атлетико
Клубный чемпионат мира. 1 тур
15 июня 22:00, Метлайф Стэдиум
Палмейрас
Не начался
Порту
Клубный чемпионат мира. 1 тур
16 июня 02:00, Lumen Field
Ботафого
Не начался
Сиэтл Саундерс
Клубный чемпионат мира. 1 тур
16 июня 19:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Челси
Не начался
Лос-Анджелес
Клубный чемпионат мира. 1 тур
16 июня 22:00, Хард Рок Стэдиум
Бока Хуниорс
Не начался
Бенфика
Клубный чемпионат мира. 1 тур
17 июня 01:00, Lincoln Financial Field
Фламенго
Не начался
Эсперанс
Клубный чемпионат мира. 1 тур
17 июня 16:00, Метлайф Стэдиум
Флуминенсе
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира. 1 тур
17 июня 19:00, Lumen Field
Ривер Плейт
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира. 1 тур
17 июня 22:00, Inter&Co Stadium
Ульсан ХД
Мамелоди Сандаунз
Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 01:00, Роуз Боул
Монтеррей
Интер
Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 16:00, Lincoln Financial Field
Манчестер Сити
Видад
Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 19:00, Хард Рок Стэдиум
Реал Мадрид
Аль-Хилаль
Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 22:00, TQL Stadium
Пачука
Ред Булл
Клубный чемпионат мира. 1 тур
19 июня 01:00, Audi Field
Аль-Айн
Ювентус

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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logoСиэтл Саундерс
logoБоруссия Дортмунд
logoБенфика
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logoРеал Мадрид
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