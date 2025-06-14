Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
В США стартует клубный чемпионат мира.
В матче открытия «Интер Майами» Лионеля Месси встретится с египетским «Аль-Ахли».
В воскресенье «Бавария» сыграет с «Окленд Сити», а «ПСЖ» – с «Атлетико». В понедельник пройдет игра «Челси» и «Лос-Анджелеса».
В среду встретятся «Интер» и «Монтеррей», «Манчестер Сити» и «Видад», а также «Реал» с «Аль-Хилалем».
В ночь со среды на четверг «Ювентус» будет играть с «Аль-Айном».
Клубный чемпионат мира
Групповой этап
1-й тур
15 июня 00:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
15 июня 16:00, TQL Stadium
Не начался
15 июня 19:00, Роуз Боул
15 июня 22:00, Метлайф Стэдиум
16 июня 02:00, Lumen Field
Не начался
16 июня 19:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
16 июня 22:00, Хард Рок Стэдиум
Не начался
17 июня 01:00, Lincoln Financial Field
17 июня 16:00, Метлайф Стэдиум
17 июня 19:00, Lumen Field
17 июня 22:00, Inter&Co Stadium
18 июня 01:00, Роуз Боул
18 июня 16:00, Lincoln Financial Field
18 июня 19:00, Хард Рок Стэдиум
18 июня 22:00, TQL Stadium
19 июня 01:00, Audi Field
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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