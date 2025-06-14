Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» Месси против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»

В США стартует клубный чемпионат мира.

В матче открытия «Интер Майами » Лионеля Месси встретится с египетским «Аль-Ахли».

В воскресенье «Бавария » сыграет с «Окленд Сити », а «ПСЖ » – с «Атлетико». В понедельник пройдет игра «Челси » и «Лос-Анджелеса».

В среду встретятся «Интер» и «Монтеррей», «Манчестер Сити» и «Видад», а также «Реал» с «Аль-Хилалем».

В ночь со среды на четверг «Ювентус» будет играть с «Аль-Айном».

Клубный чемпионат мира

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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