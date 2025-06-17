Никитин об отставке из ЦСКА в 2021-м: «Если бы была обида, я бы не вернулся. Я взрослый человек, это хоккей. Принял новый вызов как мотивацию, дальнейший шаг в развитии»

Игорь Никитин высказался о возвращении в ЦСКА.

Срок контракта со специалистом рассчитан на пять лет.

Никитин уже тренировал ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. С тренером расстались после поражения в финале Кубка Гагарина в 2021 году.

– Было принципиально получить такие длительные пятилетние контракты?

– Это чисто прерогатива клуба. Я реалистичный человек и давно в тренерской профессии. Особо на эти вещи внимания не обращаю.

– Вы успели выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина, потом уступили «Авангарду» в финале и были отправлены в отставку. Никаких обид на армейцев не осталось?

– Если бы была обида, я бы не вернулся. Я взрослый человек, это хоккей, достаточно все по делу было.

Я принял новый вызов как мотивацию, как дальнейший шаг в развитии, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.