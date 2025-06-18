Еременко перешел в ЦСКА. Контракт – на год

Владислав Еременко перешел в ЦСКА.

Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на один год, до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2024/2025 Еременко провел 34 матча за «Металлург», в которых забросил 3 шайбы и отдал 5 результативных передач. В Фонбет Чемпионате КХЛ на счету защитника 266 матчей и 51 (19+32) очко.

В 2024 году Владислав выиграл Кубок Гагарина в составе «Металлурга ».