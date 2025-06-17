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Карпин уверен, что на «Матч ТВ» запустили кампанию против его совмещения: «Я не предполагаю, а знаю, все понятно, по-моему. Это будет на их совести, как обычно»

Валерий Карпин полагает, что на «Матч ТВ» запущена кампания против его совмещения.

В последние дни эксперты телеканала «Матч ТВ» в один голос вдруг стали критиковать совмещение постов. Как вы считаете, это совпадение или кто-то действительно запустил кампанию против Карпина в «Динамо»?

– Ну, то, что эта кампания, я даже не предполагаю, я даже знаю, откуда она идет. Вы тоже знаете… На каком канале идет, вы сказали?

«Матч ТВ».

– «Матч ТВ»? Еще вопросы есть? По-моему, все понятно. Тем более, я не только предполагаю, я даже знаю. Ну, окей. Это будет на их совести. Как обычно, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?31084 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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