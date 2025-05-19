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  • «Зенит» в одном очке от «Краснодара» перед последним туром, интрига в Серии А после ничьих «Наполи» и «Интера», победа Ферстаппена, 19-й титул Алькараса, хет-трик Вагнера и другие новости
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«Зенит» в одном очке от «Краснодара» перед последним туром, интрига в Серии А после ничьих «Наполи» и «Интера», победа Ферстаппена, 19-й титул Алькараса, хет-трик Вагнера и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Ростов» благодаря удару Соболева через себя в 29-м туре Мир РПЛ – 1:0. Гол Осипенко на 95-й отменили из-за офсайда.

Перед последним туром чемпионата «Краснодар» опережает «Зенит» всего на одно очко. Для чемпионства «быкам» достаточно обыграть «Динамо», но это будет очень непросто: москвичи, обыгравшие «Акрон» (2:1), победили во всех трех матчах при Гусеве и мотивированы повышенными премиальными.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в гостях – 2:0. Бейла и Костанцу удалили, Солари забил с пенальти, Шитов срезал мяч в свои ворота после подачи Мангаша, 38-летний Довбня дебютировал за красно-белых.

«Ахмат» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и гарантированно окажется в зоне стыковых матчей по итогам сезона.

2. В Италии тоже плотнейшая борьба за титул: «Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. Обе команды сыграли вничью в 37-м туре: «нерадзурри» упустили победу над «Лацио» (2:2), пропустив с пенальти на 90-й, а неаполитанцы не смогли обыграть «Парму» (0:0). Без драм тоже не обошлось: судья отменил пенальти в пользу «Наполи» на 100-й минуте.

В борьбе за место в Лиге чемпионов «Ювентус» на 1 очко опережает «Рому», «Лацио» отстал на 2 балла. «Милан» проиграл «Роме» (1:3) и не сыграет в еврокубках впервые с 2019-го.

3. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» (1:0) и вышел в Лигу чемпионов. Борьба за оставшиеся три места в ЛЧ будет жаркой: «Ньюкасл», «Челси» и «Астон Вилла» набрали по 66 очков перед последним туром, «Ман Сити» отстает на 1 балл при игре в запасе.

Джейми Варди провел 500-й и последний матч за «Лестер» и забил 200-й гол за клуб «Ипсвичу» (2:0). После игры легенду проводили всем стадионом.

4. Кубок Стэнли. «Флорида» разгромила «Торонто» (6:1) в седьмом матче серии (4-3) и вышла в финал Востока в 3-м сезоне подряд. «Лифс» продолжают серию неудач – 57 сезонов без чемпионства, 9 сезонов подряд без выхода в финал Востока с Мэттьюсом, Марнером и Нюландером. 

После победы «Пантерс» стало известно, что хотя бы один россиянин станет обладателем Кубка Стэнли в этом году. Рекордная серия (10 сезонов) продолжается с 2016 года. 

5. Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1», Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й. Хэмилтон прорвался на 4-е место, Леклер – на 6-е после старта из второй десятки. Норрис до 13 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате, Ферстаппен – до 22.

6. Алькарас обыграл Синнера в финале «Мастерса» в Риме и взял 19-й титул в карьере. Теперь у испанца есть титулы на всех грунтовых «Мастерсах».

7. НБА. «Оклахома» разгромила «Денвер» в седьмом матче серии (4-3) с разницей «+32» и вышла в финал Запада, Гилджес-Александер набрал 35 очков

8. «Барселона» в ранге чемпиона проиграла «Вильярреалу» (2:3) в 37-м туре Ла Лиги – это первое поражение каталонцев в чемпионате с декабря. «Вильярреал» благодаря этой победе сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2021/22. «Реал» победил «Севилью», игравшую вдевятером с 48-й – 2:0. Мбаппе забил 29-й гол в Ла Лиге и всерьез претендует на «Золотую бутсу» по итогам сезона. Все итоги тура – здесь.

9. ЦСКА провел гала-матч FONBET Первый Еврокубок против команды звезд футбола: армейцы-2005 разгромили сборную европейских легенд – 5:1. Вагнер Лав сделал хет-трик и отпраздновал 1-й гол, надев милицейскую фуражку.

10. ЧМ-2025 по хоккею. Латвия победила Словакию, Швейцария забила 10 голов Венгрии, Казахстан разгромно проиграл США.

11. Яшин – лучший вратарь в истории по версии IFFHS. Буффон – 2-й, Нойер, 3-й, Касильяс, Чех и Кан – в топ-10. Месси был признан лучшим футболистом в истории, Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Кройфф – 5-й, Роналдо – 6-й, Зидан – 7-й, Роналдиньо – 10-й.

12. «СКА-1946» победил МХК «Спартак» в 4-м матче финала Кубка Харламова и сократил отставание в серии – 1-3. Победный гол вышел скандальным: шайба попала в сетку за воротами, судьи засчитали взятие ворот.

13. У Роналду есть предложение из Бразилии. Криштиану может сыграть на клубном чемпионате мира, пишет Marca.

14. Задоров подарил Шевчуку джерси: «Юрий Юлианович теперь фанат «Бостона». Спасибо за эмоции, «ДДТ».

15. Гари Линекер уходит с BBC на фоне обвинений в антисемитизме. Ранее он опубликовал видео в поддержку Палестины с эмодзи крысы.

Цитаты дня.

Гусев в раздевалке об игре с «Краснодаром»: «Мы не должны позволить любой команде стать чемпионом в матче с «Динамо»

Мостовой о Макелеле: «Я его футболу научил, можно сказать, а потом еще и в «Реал» продал. Я в футболе всю жизнь, был с большими игроками и сам был огромным»

Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»

Карпин о России на ЧМ-2026: «Только Трамп может сказать: «Сам лично приглашаю в Америку, мы друзья». Про квоту в первый раз слышу – ее нам как раз закрыли»

Дзюба хочет попробовать себя в ММА: «С удовольствием. Уже звонили из поп-ММА. Мне сказали, что 3-4 месяца подготовки – и я любого такого же любителя размотаю влегкую»

Вагнер Лав: «Если ЦСКА захочет, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем контракт. Уже завтра могу выйти на матч, я был бы счастлив вернуться»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура15868 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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