Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 29-го тура.
В субботу «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом».
В воскресенье «Спартак» встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» примет «Акрон», «Зенит» проведет гостевой матч с «Ростовом».
В понедельник ЦСКА сразится в дерби с «Локомотивом».
Чемпионат России
29-й тур
17 мая 11:00, Газовик
17 мая 13:30, Арена Химки
17 мая 16:00, Стадион Нижний Новгород
18 мая 10:30, Самара-Арена
Не начался
-xG-
18 мая 11:00, Ахмат-Арена
Не начался
-xG-
18 мая 13:30, ВТБ Арена
18 мая 16:00, Ростов Арена
19 мая 17:30, РЖД Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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