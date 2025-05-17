Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 29-го тура.

В субботу «Краснодар » сыграет в гостях с «Оренбургом ».

В воскресенье «Спартак » встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо » примет «Акрон», «Зенит » проведет гостевой матч с «Ростовом».

В понедельник ЦСКА сразится в дерби с «Локомотивом».

Чемпионат России

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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