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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 29-го тура.

В субботу «Краснодар» сыграет в гостях с «Оренбургом».

В воскресенье «Спартак» встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» примет «Акрон», «Зенит» проведет гостевой матч с «Ростовом».

В понедельник ЦСКА сразится в дерби с «Локомотивом».

Чемпионат России

29-й тур

Премьер-лига. 29 тур
17 мая 11:00, Газовик
Оренбург
Не начался
-xG-
Краснодар
Премьер-лига. 29 тур
17 мая 13:30, Арена Химки
Химки
Не начался
-xG-
Рубин
Премьер-лига. 29 тур
17 мая 16:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Не начался
-xG-
Факел
Премьер-лига. 29 тур
18 мая 10:30, Самара-Арена
Крылья Советов
Не начался
-xG-
Спартак
Премьер-лига. 29 тур
18 мая 11:00, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
-xG-
Динамо Махачкала
Премьер-лига. 29 тур
18 мая 13:30, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
-xG-
Акрон
Премьер-лига. 29 тур
18 мая 16:00, Ростов Арена
Ростов
Не начался
-xG-
Зенит
Премьер-лига. 29 тур
19 мая 17:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
-xG-
ЦСКА

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Увольнять Станковича или нет?25497 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoФакел
logoХимки
logoКраснодар
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logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoАкрон
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
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