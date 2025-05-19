Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году. Рекордная серия (10 сезонов) продолжается с 2016 года

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году.

Об этом стало известно после победы «Флориды» над «Торонто» в серии второго раунда плей-офф НХЛ (4-3, 6:1 в седьмом матче).

За «Пантерс», защищающих чемпионский титул, выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов .

У «Лифс» россиян в составе не было. В текущем сезоне за команду сыграл форвард Никита Гребенкин, но его обменяли в «Филадельфию» по ходу регулярного чемпионата.

В составах трех других финалистов конференций также есть российские игроки.

За «Каролину» выступают вратарь Петр Кочетков , защитники Дмитрий Орлов и Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников, за «Даллас » – защитник Илья Любушкин и форвард Евгений Дадонов, за «Эдмонтон» – форвард Василий Подколзин.

Хотя бы один россиянин выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года.

10 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед российских игроков. Ранее было 2 серии по 7 сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 годы, сезон-2004/05 не состоялся).

Напомним, что в 2016 и 2017 году обладателем трофея становился форвард Евгений Малкин («Питтсбург»). В 2018-м – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»). В 2019-м – форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

В 2020 и 2021 году в составе «Тампы» побеждали вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. В 2020 году за «Лайтнинг» также выступал форвард Александр Волков.

В 2022 году обладателем трофея стал форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, в 2023-м – форвард «Вегаса» Иван Барбашев.

В 2024 году в составе «Флориды» победили Бобровский, Куликов и Тарасенко.