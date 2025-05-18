Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»

Илия Топурия не намерен давать Исламу Махачеву быстрый бой в легком весе.

«Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь», – заявил бывший чемпион в полулегком весе UFC Илия Топурия .

Напомним, поединок между Топурией и Чарльзом Оливейрой пройдет за вакантный титул в легком весе и возглавит турнир UFC 317. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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