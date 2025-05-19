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Линекер уходит с BBC на фоне обвинений в антисемитизме. Ранее он опубликовал видео в поддержку Палестины с эмодзи крысы

Гари Линекер покидает BBC на фоне обвинений в антисемитизме.

Ранее бывший нападающий сборной Англии и ведущий передачи Match of the Day на BBC поделился публикацией аккаунта Palestine Lobby – видеороликом с выступлением канадско-палестинского юриста Дианы Будду с критикой действий Израиля в секторе Газа. К видео было добавлено изображение крысы – этот образ часто использовался в нацистской Германии для изображения евреев. Впоследствии он удалил публикацию.

Как сообщает Daily Mail, Линекер покинет BBC на фоне обвинений в антисемитизме.

Отмечается, что Линекер и так собирался покинуть пост ведущего Match of the Day по окончании сезона, но теперь также не будет участвовать в трансляциях Кубка Англии в сезоне-2025/26 и чемпионата мира 2026 года.

По данным журналиста Sky Sports Роба Харриса, официально об уходе ведущего объявят в понедельник.

Экс-директор BBC о репосте Линекером пропалестинского видео: «Материалы перекликаются с нацистской пропагандой. Допустимо ли, что ведущие делятся антисемитскими оскорблениями?»

Линекер о конфликте в Газе: «Если ты молчишь об этом, ты почти соучастник. Большинство евреев признают, что это неправильно. Те из них, кто выступают против, – герои»

«Палестинцев держат в тюрьме под открытым небом, которую бомбят. У них, похоже, нет права на самооборону. Израильская оккупация неизбежно вызвала бы проблемы». Линекер о конфликте

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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