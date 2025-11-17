«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)
Валерий Карпин не возглавит «Спартак».
«Спартак» не рассматривает приглашение Валерия Карпина на пост главного тренера. Об этом в своем телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее главный тренер сборной России объявил, что покидает «Динамо».
На прошлой неделе красно-белые уволили с поста главного тренера Деяна Станковича.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18150 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
