«Спартак» не рассматривает Карпина на пост главного тренера (Иван Карпов)

Валерий Карпин не возглавит «Спартак».

«Спартак » не рассматривает приглашение Валерия Карпина на пост главного тренера. Об этом в своем телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов .

Ранее главный тренер сборной России объявил , что покидает «Динамо ».

На прошлой неделе красно-белые уволили с поста главного тренера Деяна Станковича.