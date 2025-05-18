«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч

«Наполи» не смог оторваться от «Интера» перед заключительным туром Серии А.

В 37-м туре команда Антонио Конте разделила очки с «Пармой» (0:0), а «Интер » сыграл вничью с «Лацио» (2:2).

Неаполитанцы набрали 79 очков, миланцы – 78.

25 мая «Наполи » встретится с «Кальяри» на своем поле, «Интер» отправится в гости к «Комо».

Если «Наполи» и «Интер» наберут равное число очков по итогам чемпионата, команды проведут дополнительный матч для определения чемпиона.