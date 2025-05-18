«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч
«Наполи» не смог оторваться от «Интера» перед заключительным туром Серии А.
В 37-м туре команда Антонио Конте разделила очки с «Пармой» (0:0), а «Интер» сыграл вничью с «Лацио» (2:2).
Неаполитанцы набрали 79 очков, миланцы – 78.
25 мая «Наполи» встретится с «Кальяри» на своем поле, «Интер» отправится в гости к «Комо».
Если «Наполи» и «Интер» наберут равное число очков по итогам чемпионата, команды проведут дополнительный матч для определения чемпиона.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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