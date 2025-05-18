Гол Осипенко «Зениту» на 95-й отменен из-за офсайда

Гол Максима Осипенко «Зениту» на 95-й минуте отменен из-за офсайда.

«Зенит» на выезде обыграл «Ростов » (1:0) в 29-м туре Мир РПЛ благодаря голу Александра Соболева ударом через себя.

На 95-й минуте капитан хозяев Осипенко сравнял счет после скидки головой от Роналдо .

Однако ВАР проверил эпизод и подсказал главному судье Евгению Кукуляку, что у защитника был офсайд. Рефери объявил об отмене гола по громкой связи.

«Зенит » перед последним туром на один балл отстает от лидирующего «Краснодара».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»