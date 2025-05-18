Гол Осипенко «Зениту» на 95-й отменен из-за офсайда
Гол Максима Осипенко «Зениту» на 95-й минуте отменен из-за офсайда.
«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» (1:0) в 29-м туре Мир РПЛ благодаря голу Александра Соболева ударом через себя.
На 95-й минуте капитан хозяев Осипенко сравнял счет после скидки головой от Роналдо.
Однако ВАР проверил эпизод и подсказал главному судье Евгению Кукуляку, что у защитника был офсайд. Рефери объявил об отмене гола по громкой связи.
«Зенит» перед последним туром на один балл отстает от лидирующего «Краснодара».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура4847 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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