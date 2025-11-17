В Израиле на 99 лет дисквалифицировали 17-летнего футболиста – он избил соперника ногами и кулаками после матча

17-летнего израильского футболиста забанили на 99 лет.

В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет за избиение соперника.

Как сообщает израильский портал One, футболист молодежной команды «Холон Йермиягу», выступающей в третьей лиге Израиля, избил игрока соперника после матча возле раздевалок, нанося удары ногами и кулаками.

По словам тренера команды Янива Авдара, избиение футболиста, в котором участвовали два футболиста «Холон Йермиягу», произошло спустя 15 минут после окончания матча, впоследствии оба нападавших игрока были исключены из команды. Представитель руководства клуба Ицык Коркус в ходе слушания заявил, что причиной конфликта стала провокация со стороны избитого футболиста, а также его угрозы одному из обвиняемых игроков в переписке.

Футбольная ассоциация Израиля приняла решение дисквалифицировать обвиняемого игрока на 99 лет – до 13 ноября 2124 года – за участие в драке и неподобающее поведение. «Холон Йермиягу» оштрафован на 2500 шекелей (663 евро) и будет лишен трех очков в случае повторного нарушения в течение года.