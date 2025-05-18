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Вагнер Лав: «Если ЦСКА захочет, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем контракт. Уже завтра могу выйти на матч, я был бы счастлив вернуться»

Вагнер Лав заявил, что готов хоть сегодня подписать контракт с ЦСКА.

18 мая в Москве на «ВЭБ Арене» прошел матч FONBET Первого Еврокубка в честь 20‑летия победы армейцев в Кубке УЕФА. Легенды клуба разгромили команду звезд футбола (5:1). 40-летний бразильский форвард сделал хет-трик.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренды в бразильские клубы), а также в 2013‑м.

– Ваше празднование в фуражке: кто ее дал? Это ваше любимое празднование за всю карьеру в ЦСКА?

– Да, это празднование очень знаменательное, оно навсегда останется в моей памяти. Я всегда помню о нем. Это, наверное, самое важное и красивое празднование. Тогда это было спонтанно, а сейчас запланированная акция.

– Какие ощущения, когда снова домашнем стадионе ЦСКА получаете передачу от Карвальо и забиваете голы?

– Это прекрасные ощущения. Первый раз увидеть стадион, выйти на матч и забить голы, получая такие прекрасные передачи от Даниэля. Ощущения самые лучшие.

– Вы сказали, что с удовольствием бы вернулась и играли за ЦСКА. Насколько серьезно об этом говорили?

– Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч. Я был бы очень счастлив вернуться, – сказал бразилец.

В 2025 году Вагнер играл за «Аваи» из второго дивизиона Бразилии.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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