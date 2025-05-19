Защитник «Интера» Биссек сыграл рукой в штрафной на 86-й в матче с «Лацио» – судья после ВАР назначил пенальти и удалил обоих тренеров. Педро забил с точки на 90-й
«Интер» не выиграл у «Лацио» из-за гола с пенальти на 90-й минуте.
«Интер» на своем поле поделил очки с «Лацио» (2:2) в 37-м туре Серии А. Полузащитник римлян Педро сделал дубль, на 90-й он реализовал пенальти.
На 86-й минуте нападающий «орлов» Валентин Кастельянос попал мячом в руку защитнику «нерадзурри» Янну Биссеку. Судья Даниэле Киффи не назначил 11-метровый удар и продолжил встречу.
В паузе ВАР отправил рефери к монитору. Судья удалил главных тренеров обеих команд – Симоне Индзаги и Марко Барони – и назначил пенальти.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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