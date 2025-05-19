Защитник «Интера» Биссек сыграл рукой в штрафной на 86-й в матче с «Лацио» – судья после ВАР назначил пенальти и удалил обоих тренеров. Педро забил с точки на 90-й

«Интер» не выиграл у «Лацио» из-за гола с пенальти на 90-й минуте.

«Интер » на своем поле поделил очки с «Лацио » (2:2) в 37-м туре Серии А. Полузащитник римлян Педро сделал дубль, на 90-й он реализовал пенальти.

На 86-й минуте нападающий «орлов» Валентин Кастельянос попал мячом в руку защитнику «нерадзурри» Янну Биссеку. Судья Даниэле Киффи не назначил 11-метровый удар и продолжил встречу.

В паузе ВАР отправил рефери к монитору. Судья удалил главных тренеров обеих команд – Симоне Индзаги и Марко Барони – и назначил пенальти.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.