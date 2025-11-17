  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»
6

Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»

Павел Колобков: возвращение пива на стадионы возможно, это футбольный атрибут.

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков отреагировал на информацию о возможном возвращении продажи пива на спортивных объектах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что законопроект о продаже пива на стадионах будет рассмотрен во втором чтении и может быть принят к 2026 году.

– Как вы оцените возможное возвращение пива на стадионы?

– Я всегда поддерживал это, но давайте не торопить события. Нужно дождаться второго чтения, третьего, затем подписания закона президентом России. Есть разные позиции по этому вопросу и с достаточно весомыми аргументами. Лично я не вижу никаких проблем в пиве и отрицательных аргументов, которые могли бы помешать принятию этого закона сейчас.

Во многих странах пиво свободно продается на спортивных аренах, на матчах Лиги чемпионов, например. Вообще пиво – это дань определенным традициям, это футбольный атрибут, можно сказать. А напиться можно где угодно, не обязательно это может произойти на матчах.

К тому же в футболе введен Fan ID, на стадионах есть камеры видеонаблюдения, стюарды. Нарушители порядка могут быть оперативно удалены со стадиона, после чего не будут допущены на следующие матчи. Поэтому думаю, что возвращение пива на стадионы вполне возможно, – сказал Колобков.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?18345 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
Государственная дума
Политика
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
стадионы
logoПавел Колобков
Fan ID
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сенников о пиве на стадионах: «Люди будут пить в меру, учитывая Fan ID. На ЧМ-2018 продавали – не видел никаких проблем»
вчера, 13:22
Депутат Свищев: «Доходы от продажи пива на стадионах могут дойти до 5 млрд рублей в год. Эти деньги могут стать хорошим подспорьем для поддержки нашего спорта»
16 ноября, 13:33
Вячеслав Фетисов: «Пиво – часть мирового спорта, культура, которую надо возвращать на стадионы. Никто не сопьется. В советское время продавали, проблем не было»
16 ноября, 09:42
Александр Шикунов: «Пиво на стадионах – это нормально, оно приносит прибыль. Не надо говорить, что кто-то нажрется. Поколение выросло, культура поменялась»
16 ноября, 08:32
Главные новости
Гвардиола о лучших моментах в «Барселоне»: «Первый титул с 6:2 в гостях у «Реала» и финал ЛЧ в 2011-м»
24 минуты назад
Рафинья вернулся в общую группу «Барселоны». Вингер не играет с конца сентября
39 минут назад
Мостовой о работе в штабе «Динамо»: «Без проблем, готов куда угодно. У меня нет бумажки, которая позволит быть главным тренером, а другие идут из клуба в клуб, разваливают команды»
50 минут назад
Товарищеские матчи. Бразилия играет с Тунисом, Казахстан – с Фарерами, Чили и Перу проводят матч в Сочи, США против Уругвая
55 минут назадLive
Пономарев про Карпина: «Багажа не оставил – только разлад и шатания. Он хочет быть тренером из-за больших денег, но ни черта не понимает в футболе. Наш футбол только приобрел от его ухода»
58 минут назад
Собянин о новом стадионе «Торпедо»: «Будет один из самых лучших в стране. Работы в завершающей стадии»
сегодня, 15:53
«Балтика 0» – новый спонсор клуба «Балтика»: «Очевидное и очень вероятное случилось»
сегодня, 15:43
Лунин опроверг отказ играть за сборную Украины: «Ложь и непрофессионализм журналистов. Кто-то слышал от меня или тренера, что я отказываюсь приезжать? Нет, это невозможно»
сегодня, 15:29
Квалификация ЧМ-2026. Испания примет Турцию, Беларусь – Грецию, Бельгия против Лихтенштейна
сегодня, 15:05
Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Пиво вернут на стадионы в 2026-м. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму (Иван Карпов)
28 секунд назад
Полянски утвержден главным тренером «Боруссии» Менхенгладбах. Контракт с экс-хавбеком сборной Польши – до 2028 года
11 минут назад
Сборная Норвегии отметила с фанатами выход на ЧМ-2026 в центре Осло. Пришли 50 тысяч человек
23 минуты назадФото
Кубок Манаса. Россия U21 разгромила Кыргызстан U23 со счетом 8:0 и выиграла турнир
сегодня, 15:21
Бельгия – Лихтенштейн. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
Испания – Турция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 15:03
«Пари НН» встретится с «Зенитом». Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против петербуржцев!
сегодня, 15:00Реклама
Сенников о главной проблеме российского футбола: «Талантливых игроков стало мало, из топ-5 лиг только Головин и Сафонов в сборную приезжают. Может, конкуренция стала средней»
сегодня, 14:19
Шалимов о конфликте Слишковича и Соболева в «Спартаке»: «Тренер не прав на 200%, поставил свои амбиции выше победы в Кубке. Поговорите с игроком, поймите его – он отблагодарит на поле»
сегодня, 13:52
Робби Фаулер: «Шешко иногда напоминает игрока из академии. Дьокереш лучше подготовлен к АПЛ и понимает, что от него требуется»
сегодня, 13:15