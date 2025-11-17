Колобков о пиве на стадионах: «Это футбольный атрибут, дань традициям. Проблемы не вижу, напиться можно где угодно. Есть Fan ID и камеры – нарушителей можно удалить»

Павел Колобков: возвращение пива на стадионы возможно, это футбольный атрибут.

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков отреагировал на информацию о возможном возвращении продажи пива на спортивных объектах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что законопроект о продаже пива на стадионах будет рассмотрен во втором чтении и может быть принят к 2026 году.

– Как вы оцените возможное возвращение пива на стадионы?

– Я всегда поддерживал это, но давайте не торопить события. Нужно дождаться второго чтения, третьего, затем подписания закона президентом России. Есть разные позиции по этому вопросу и с достаточно весомыми аргументами. Лично я не вижу никаких проблем в пиве и отрицательных аргументов, которые могли бы помешать принятию этого закона сейчас.

Во многих странах пиво свободно продается на спортивных аренах, на матчах Лиги чемпионов, например. Вообще пиво – это дань определенным традициям, это футбольный атрибут, можно сказать. А напиться можно где угодно, не обязательно это может произойти на матчах.

К тому же в футболе введен Fan ID, на стадионах есть камеры видеонаблюдения, стюарды. Нарушители порядка могут быть оперативно удалены со стадиона, после чего не будут допущены на следующие матчи. Поэтому думаю, что возвращение пива на стадионы вполне возможно, – сказал Колобков.