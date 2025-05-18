Капитан «Крыльев» Бейл за удар в голень Солари удален на 10-й минуте матча со «Спартаком». Карасев показал красную после ВАР
«Крылья Советов» остались в меньшинстве на первых минутах матча со «Спартаком».
Команды встречаются в Самаре в рамках 29-го тура Мир РПЛ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале 1-го тайма защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поднятой ногой в подкате ударил в голень вингера «Спартака» Пабло Солари. Главный арбитр матча Сергей Карасев, просмотрев видеоповтор, показал капитану самарцев красную карточку на 10-й минуте игры.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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