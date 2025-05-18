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Задоров подарил Шевчуку джерси: «Юрий Юлианович теперь фанат «Бостона». Спасибо за эмоции, «ДДТ»

Никита Задоров подарил джерси «Бостона» музыканту Юрию Шевчуку.

Защитник «Брюинс» выложил фото, на котором вручает свитер лидеру рок-группы «ДДТ».

«Юрий Юлианович теперь фанат «Бостона». Спасибо за эмоции, «ДДТ», – подписал фото Никита Задоров.

Фото: соцсеть Никиты Задорова

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Никиты Задорова
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