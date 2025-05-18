  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку. Судьи засчитали взятие ворот
48

Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку. Судьи засчитали взятие ворот

Шайба покинула площадку перед победным голом «СКА-1946» в финале Кубка Харламова.

Клуб из Петербурга победил МХК «Спартак» в 4-м матче финала Кубка Харламова (4:3) и сократил отставание в серии – 1-3.

Нападающий «СКА-1946» Матвей Поляков забил 4-й гол в ворота клуба из Москвы на 56-й минуте игры. Перед этим шайба попала в сетку за воротами «Спартака».

Арбитры засчитали шайбу после видеопросмотра на предмет пропущенной остановки матча перед голом.

«После видеопросмотра определено: несмотря на пропущенную остановку, владение шайбой не поменялось, перешло команде «Спартак». В связи с этим взятие ворот засчитано», – объявили на арене.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
logoСКА-1946
Кубок Харламова
logoМХЛ
logoМХК Спартак
logoКХЛ
logoМатвей Поляков
судьи
logoСКА
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«СКА-1946» победил МХК «Спартак» в 4-м матче матче финала Кубка Харламова и сократил отставание в серии – 1-3
92сегодня, 16:25
«Руки прочь от молодежки!» Фанаты «СКА-1946» показали баннер во время матча с МХК «Спартак». Ранее Ротенберг посещал игры и заходил в раздевалку команды
36сегодня, 15:38Фото
Ротенберг о поражении «СКА-1946»: «Все только начинается! Ребята молодцы – бились, сражались. Благодарю болельщиков за рекорд посещаемости МХЛ и шикарную поддержку»
4316 мая, 20:16
Главные новости
Казахстан проиграл 5-й матч подряд на ЧМ-2025 с общим счетом 6:27, сегодня – 1:6 от США. Дальше – игра против Швейцарии
430 минут назад
4-й матч серии «СКА-1946» – МХК «Спартак» обновил рекорд посещаемости МХЛ. На игре в Ледовом было 12 010 зрителей
848 минут назад
ЧМ-2025. Казахстан проиграл США, Латвия сыграет со Словакией, Швейцария – с Венгрией
6752 минуты назад
«СКА-1946» победил МХК «Спартак» в 4-м матче матче финала Кубка Харламова и сократил отставание в серии – 1-3
92сегодня, 16:25
Кубок Стэнли. «Торонто» примет «Флориду» в 7-м матче
4752 минуты назад
«Руки прочь от молодежки!» Фанаты «СКА-1946» показали баннер во время матча с МХК «Спартак». Ранее Ротенберг посещал игры и заходил в раздевалку команды
36сегодня, 15:38Фото
Овечкин о 900 шайбах в регулярке НХЛ: «Никогда не думаешь, сколько голов забьешь, ведь не знаешь, что произойдет на льду. Мне будет 40, и я буду стараться играть как можно лучше»
6сегодня, 14:45
«Ак Барс» планирует продлить контракт с Галимовым. Форвардом интересуются в НХЛ
сегодня, 13:52
В Новосибирске установили рекорд посещаемости матчей молодежной сборной России – 10288 зрителей
5сегодня, 13:22
Плющев о призывах не показывать ЧМ в России: «Турнир дает массу пищи для размышлений. Понимаешь, куда двигается хоккей. Легальная разведка, так сказать»
18сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о победном голе «СКА-1946»: «Судьи пропустили выход шайбы за пределы площадки. Если бы наш игрок коснулся ее первым, гол бы не засчитали»
3 минуты назад
Барков-старший о победном голе «СКА-1946»: «Шайба вылетела и вернулась. Но решение такое, значит, такое, это регламент. Обидно, что проиграли, не надо зацикливаться на этом»
13 минут назад
Евгений Артюхин: «Торторелла не смог бы в КХЛ работать из-за менталитета. Не все наши ребята смогут его понять. А ему будет тяжело адаптироваться под наши реалии»
1сегодня, 16:34
Кисаков вернется в Россию из АХЛ. Права на форварда принадлежат «Динамо»
1сегодня, 16:17
Лукьянцев провел 100 матчей за сезон: 27 за «Спартак», 41 в МХЛ и 32 за «Химик»
3сегодня, 14:28
Никита Щитов: «Драфт в КХЛ нужно делать среди ребят из школ с периферии»
3сегодня, 14:10
Плющев о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Не надо бежать впереди паровоза. Каждая игра может перевернуть статистику. В Челябинске тоже есть много интересных ребят»
1сегодня, 13:42
Кубок Будущего. Россия U20 победила Беларусь U20, Россия U18 обыграла сборную Студенческой лиги
1сегодня, 13:17
Владимир Крикунов: «Сезон для «Динамо» нельзя считать провальным. Далеко прошли в плей-офф и получили бронзовые медали. Нормальный результат»
1сегодня, 12:58
Ларионов выбрал Дзюбу, а не Кержакова: «Человек-гол. Человек, который может забить, создать момент»
2сегодня, 12:45