Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку. Судьи засчитали взятие ворот

Шайба покинула площадку перед победным голом «СКА-1946» в финале Кубка Харламова.

Клуб из Петербурга победил МХК «Спартак» в 4-м матче финала Кубка Харламова (4:3) и сократил отставание в серии – 1-3.

Нападающий «СКА-1946 » Матвей Поляков забил 4-й гол в ворота клуба из Москвы на 56-й минуте игры. Перед этим шайба попала в сетку за воротами «Спартака ».

Арбитры засчитали шайбу после видеопросмотра на предмет пропущенной остановки матча перед голом.

«После видеопросмотра определено: несмотря на пропущенную остановку, владение шайбой не поменялось, перешло команде «Спартак». В связи с этим взятие ворот засчитано», – объявили на арене.