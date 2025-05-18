Дзюба хочет попробовать себя в ММА: «С удовольствием. Уже звонили из поп-ММА. Мне сказали, что 3-4 месяца подготовки – и я любого такого же любителя размотаю влегкую»

Артем Дзюба готов попробовать силы в ММА.

«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием.

Тарас Кияшко (тренер по ММА – Спортс’‘) сказал мне, что 3-4 месяца подготовки – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», – сказал нападающий «Акрона».