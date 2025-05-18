Дзюба хочет попробовать себя в ММА: «С удовольствием. Уже звонили из поп-ММА. Мне сказали, что 3-4 месяца подготовки – и я любого такого же любителя размотаю влегкую»
Артем Дзюба готов попробовать силы в ММА.
«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием.
Тарас Кияшко (тренер по ММА – Спортс’‘) сказал мне, что 3-4 месяца подготовки – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», – сказал нападающий «Акрона».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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