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FONBET Первый Еврокубок. ЦСКА-2005 играет против сборной европейских легенд

ЦСКА проводит гала-матч против команды звезд футбола.

Игра приурочена к 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. 

ЦСКА-2005 – Сборная европейских легенд – 2:1 (первый тайм)

Голы: 1:0 – Дзагоев (6), 2:0 – Вагнер Лав (34), 2:1 – Дрогба (37).

ЦСКА (стартовый состав): Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Одиа, Жирков, Дуду, Лайзанс, Дзагоев, Карвальо, Вагнер Лав.

Легенды (стартовый состав): Кудичини, Фиделис, Нжитап, Йепес, Смертин, П. Каннаваро, Макелеле, Манише, Фернандеш, Нани, Дрогба.

Полностью итоговая заявка ЦСКА‑2005: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Чиди Одиа, Виталий Денисов, Даниэль Карвальо, Милош Красич, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс, Дуду, Осмар Феррейра, Вагнер Лав, Сергей Самодин, Александр Салугин, Дмитрий Кириченко, Зоран Тошич, Олег Корнаухов, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, главный тренер – Валерий Газзаев.

В итоговую заявку сборной европейских легенд вошли: Карло Кудичини, Себастьян Фрей, Рожерио Фиделис, Андерсон Полга, Жереми Нжитап, Марио Йепес, Зоран Миркович, Алексей Смертин, Драган Чирич, Клод Макелеле, Мигел, Манише, Мануэл Фернандеш, Паоло Каннаваро, Бенджамин Мварувари, Нани, Начо Ново, Дидье Дрогба, главный тренер – Александр Мостовой.

Встреча FONBET Первого Еврокубка проходит на стадионе «ВЭБ Арена».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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