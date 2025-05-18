Соболев забил ударом через себя под перекладину – «Ростову». У форварда «Зенита» 4+1 в 7 последних матчах РПЛ
Александр Соболев забил за «Зенит» ударом через себя под перекладину.
28-летний нападающий «Зенита» на 30-й минуте открыл счет в матче 29-го тура Мир РПЛ против «Ростова».
После розыгрыша углового защитник Нино сделал скидку головой на Александра, и Соболев поразил ворота Даниила Одоевского ударом через себя по центру под перекладину.
В 7 последних матчах Премьер-лиги форвард забил 4 гола и сделал 1 ассист. До этого у экс-игрока «Спартака» не было результативных действий в лиге. Его подробная статистика – здесь.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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