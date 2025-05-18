Варди забил 200-й гол за «Лестер». 38-летний форвард проводит 500-й и последний матч за клуб
Джейми Варди достиг отметки в 200 голов за «Лестер» в прощальном матче.
Нападающий открыл счет в домашнем матче 37-го тура АПЛ против «Ипсвича» (1:0, первый тайм). Этот гол стал для Джейми 200-м в футболке «Лестера» – он проводит 500-й матч за клуб.
Ранее «Лестер» сообщил, что сегодняшняя игра станет для Варди последней в составе клуба. В апреле 38-летний форвард, игравший за «Лестер» с 2012 года, объявил об уходе по окончании сезона.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лестера»
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