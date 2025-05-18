  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Варди забил 200-й гол за «Лестер». 38-летний форвард проводит 500-й и последний матч за клуб
44

Варди забил 200-й гол за «Лестер». 38-летний форвард проводит 500-й и последний матч за клуб

Джейми Варди достиг отметки в 200 голов за «Лестер» в прощальном матче.

Нападающий открыл счет в домашнем матче 37-го тура АПЛ против «Ипсвича» (1:0, первый тайм). Этот гол стал для Джейми 200-м в футболке «Лестера» – он проводит 500-й матч за клуб.

Ранее «Лестер» сообщил, что сегодняшняя игра станет для Варди последней в составе клуба. В апреле 38-летний форвард, игравший за «Лестер» с 2012 года, объявил об уходе по окончании сезона.

Увольнять Станковича или нет?40434 голоса
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Лестера»
logoДжейми Варди
logoИпсвич
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судья Дэвид Уэбб не смог продолжить матч «Лестер» – «Саутгемптон» после столкновения с Айю, его заменил резервный арбитр. Варди дунул в свисток, чтобы остановить игру
503 мая, 14:44Фото
38-летний Варди не хочет играть в Чемпионшипе и надеется продолжить карьеру в АПЛ (Sky)
5829 апреля, 07:25
Варди об уходе из «Лестера»: «Все хорошее однажды заканчивается. Этот клуб – семья, у него всегда будет важное место в моем сердце. В день последней игры я буду опустошен»
3724 апреля, 12:47
Главные новости
Гусев в раздевалке об игре с «Краснодаром»: «Мы не должны позволить любой команде стать чемпионом в матче с «Динамо» (Иван Карпов)
27 минут назад
«Ростов» – «Зенит». «Краснодар» станет чемпионом при поражении петербуржцев. Соболев и Глушенков играют. Онлайн-трансляция
1988 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» против «Ростова», «Спартак» обыграл «Крылья» в гостях, «Динамо» победило «Акрон», ЦСКА сыграет с «Локо» в понедельник
22629 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ньюкасла», «Ноттингем Форест» победил «Вест Хэм», «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в понедельник
17813 минут назадLive
Вагнер Лав: «Если ЦСКА захочет, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем контракт. Уже завтра могу выйти на матч, я был бы счастлив вернуться»
2521 минуту назад
У Роналду есть предложение из Бразилии. Он может сыграть на клубном ЧМ (Marca)
4332 минуты назад
«Динамо» выиграло 3 из 3 матчей при Гусеве. Остался выезд к «Краснодару»
5340 минут назад
«Динамо» вырвало победу у «Акрона» благодаря голу Маухуба на 91-й – 2:1
7243 минуты назад
FONBET Первый Еврокубок. ЦСКА-2005 разгромил сборную европейских легенд – 5:1. Вагнер сделал хет-трик
22855 минут назад
Месси – лучший футболист в истории по версии IFFHS, Пеле – 2-й, Марадона – 3-й, Роналду – 4-й, Кройфф – 5-й, Роналдо – 6-й, Зидан – 7-й, Роналдиньо – 10-й
197сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Вальехо выйдет в старте «Реала» впервые за три года – против «Севильи»
2 минуты назад
«Севилья» – «Реал». Вальехо и Эндрик в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
74 минуты назад
«Атлетико» – «Бетис». Серлот и Альварес играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
5 минут назад
«Станкович очень огорчен результатом матча с «Ростовом», все расстроены. Деян крайне мотивирован закончить сезон, выиграв все матчи». Гендиректор «Спартака» о вылете из Кубка
813 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Тюмень», «Уфа» уступила «Арсеналу», «Черноморец» встретится с «Нефтехимиком» в понедельник
1815 минут назад
«Тюмень» вылетела из Первой лиги
116 минут назад
«Динамо» повторило клубный рекорд по очкам в 30-матчевом сезоне – 56. Осталась игра с «Краснодаром»
219 минут назад
Фанаты «Галатасарая» вывесили баннер про Моуринью: «Самый дорогой инфлюэнсер в мире». Жозе критиковал в соцсетях клуб, который сегодня может выиграть чемпионат Турции
128 минут назад
«Арсенал» – «Ньюкасл». Троссард, Мартинелли и Сака играют. Онлайн-трансляция
440 минут назадLive
«Кельн» выиграл 2-ю лигу Германии и вышел в Бундеслигу вместе с «Гамбургом». «Эльферсберг» сыграет в стыках с «Хайденхаймом»
242 минуты назад