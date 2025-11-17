Генсек РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»

Максим Митрофанов о Карпине: полный фокус на сборной – правильное решение.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении Валерия Карпина покинуть «Динамо ».

Ранее Карпин объявил , что оставляет пост главного тренера клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной – правильное решение Валерия Георгиевича.

У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков.

Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», – сказал Митрофанов.